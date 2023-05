Zbraně k Srbsku patří, ale se střelbou ve škole to nesouvisí, říká expert

Čtrnáctiletý chlapec s iniciálami K. K. začal podle srbské policie střílet na základní škole v centru Bělehradu ráno před tři čtvrtě na devět. Nejdříve vystřelil na ostrahu, pak se přesunul do třídy, kde se zaměřil na učitelku, následně začal pálit i do svých spolužáků, uvádí britská BBC.

Policie žáka dopadla krátce poté. Do té doby stihl útočník zavraždit osm lidí, včetně sedmi dětí ze školy Vladislava Ribnikara. Srbští vládní představitelé odpoledne uvedli, že chlapec plánoval útok měsíc dopředu. Připravil si také seznam se jmény dětí, na které chtěl zaútočit, i seznam tříd, kam se vydá.

Masové střelby nejsou v Srbsku časté. A to navzdory tomu, že se země v přepočtu na obyvatele řadí mezi ty s nejvyšším počtem držitelů střelných zbraní na světě.

Jestli a jak se to odráží v srbské společnosti, Seznam Zprávám popsal balkanista Vladimir Vučković z Katedy mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně.

Rozhodně existuje určitá tradice jejich držení kvůli válce v Jugoslávii v devadesátých letech. A to navzdory skutečnosti, že v Srbsku už před lety vznikl legální mechanismus, který Srby po konci války motivoval, aby je odevzdávali státu.

Především mezi vládou a opozicí panuje velmi násilná a agresivní rétorika. To bych řekl, že jsou místa v srbské společnosti, kde můžeme vnímat násilí, byť ne fyzické. Neřekl bych ale, že to má něco společného s tím, co se stalo dnes.