Zemřela, protože se „špatně“ oblékla. Europoslanci ocenili íránskou hrdinku

Dvaadvacetiletá Mahsá Amíníová byla loni v září na návštěvě u své rodiny v Teheránu, když ji a její doprovod zadržela mravnostní policie. Mahsá přísnou kontrolou kodexu oblékání neprošla, a tak ji policie odvezla na stanici. Než policie mladé ženě „vysvětlila“, co se sluší a patří, Mahsá Amíníová musela být převezena do nemocnice, kde následně zemřela .

„Brutální vražda 22leté Mahsy Amíníové byla bodem obratu. Spustila ženami vedené hnutí, které vstoupilo do dějin,“ uvedla podle agentury ČTK na plénu ve Štrasburku předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolaová. Dodala, že ocenění patří nejen Kurdce, ale i všem íránským ženám bojujícím za svá práva a hnutí Ženy, život, svoboda. Po oznámení následoval bouřlivý potlesk.

Situace žen v Íránu se za poslední rok mírně zlepšila, některé už se odvažují chodit bez hidžábu. Mravnostní policie se přímé konfrontaci vyhýbá, ale do ulic se v létě po pauze zase vrátila a hlídkuje tam. V zemi dál pokračuje zatýkání a zastrašování.

Protesty v Íránu oproti loňsku už výrazně zeslábly. Kathy v pokračování revolučního hnutí už příliš nevěří: „Protesty nejsou už asi tou správnou cestou, ztratili jsme už moc životů. Nemáme na ně sílu a žádná země nás nepodporuje. Možná to chce postupnou změnu vládnutí, to se mi zdá logičtější než protesty,“ myslí si. Protesty podle ní změnily jen dvě věci: všechno se radikálně zdražilo a ženy a dívky se už odvažují chodit bez hidžábu.

Občas se dál objevuje i násilí v ulicích. Začátkem měsíce mělo v teheránském metru dojít k hádce mravnostní policie se šestnáctiletou dívkou. Ta během sporu upadla na železnou tyč a v bezvědomí byla převezena do nemocnice.

„Když žijete v dobré čtvrti, můžete v ulicích chodit bez hidžábu. V chudých částech měst to ale nejde, protože tam na vás reagují i obyčejní lidé. Pokládají to za svoji povinnost, myslí si, že je to hřích proti náboženství,“ líčila začátkem října v rozhovoru pro Seznam Zprávy 38letá íránská obchodní manažerka Kathy. Z obav o bezpečnost si nepřála zveřejnit své jméno, ale redakce její identitu zná.