Rusko se může začít topit v břečce zvané rasputica

Období, kdy se těžká technika (hlavně zásobovací nepásové vozy) dá povětšinou mimo zpevněné cesty přesouvat jen s těžkostmi, označuje deník The Wall Street Journal (WSJ) ve své analýze za dobu „vůbec nejhorších podmínek“ pro válku.

„Generál bláto“ už na Ukrajině nějakou dobu úřaduje a odejde, až půda zmrzne, což se dá očekávat někdy během prosince. Jak ale poznamenává v nedávném vydání svého „vojenského brífinku“ britský deník The Financial Times (FT), nedá se na to spolehnout. Otázka, jestli bude větší část zimy mrazivá, nebo blátivá, zůstává otevřená a bude mít zásadní vliv na vývoj konfliktu v následujících měsících.