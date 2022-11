Putinův kritik: Vagnerovci mají v Kremlu stejnou moc jako klíčoví ministři

Donedávna na sebe Prigožin na veřejnosti příliš neupozorňoval. K tomu, že stojí v čele žoldnéřské Vagnerovy skupiny se otevřeně přiznal teprve koncem září poté, co to dlouhá léta sveřepě odmítal.

Chodorkovskij ovšem tvrdí, že i Prigožinova pozice uvnitř Kremlu zůstává vratká. „Pokud by měl Putin jakékoliv pochyby o jeho loajalitě, neváhal by proti němu tvrdě zasáhnout,“ domnívá se Chodorovskij. Putin by ho podle něj mohl obvinit z vedení žoldnéřské skupiny, praktiky, kterou ruské zákony oficiálně zakazují.

Existence žoldnéřských jednotek, jako jsou vagnerovci, je výhodná i pro Putina. Ohlášení všeobecné mobilizace by pro něj bylo velmi riskantním krokem, který by mohl významně oslabit jeho pozici v ruské společnosti. Podle Chodorovského navíc Putin vagnerovce využívá k tomu, aby mohl lhát, popírat odpovědnost a provádět nezákonnou zahraniční politiku.

Pokud by byli vagnerovci ve Velké Británii označeni za teroristickou organizaci, britské úřady by mohly zmrazit jejich majetek a zablokovat jejich internetové materiály. Podle deníku The Times by se však jednalo především o symbolický krok, neboť vagnerovci v Británii podle dostupných informací významným majetkem nedisponují.