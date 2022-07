Žízeň světa by mohly hasit nukleární odsolovací lodě

Tento způsob získávání pitné vody je drahý zejména kvůli extrémně vysoké energetické náročnosti. Jak ale píše BBC, možná existuje jedno radikální řešení, jak technologii zlevnit – plovoucí odsolovací stanice poháněné jaderným reaktorem, které by dorazily do oblasti, kde bude zrovna sucho.

Core Power, the UK firm developing atomic propulsion solutions, has unveiled a new business line for shipping, floating desalination plants. By@Splash_247 https://t.co/eYspGV0eMA pic.twitter.com/NOepZSOXSS

Šéf firmy Mikal Bøe uvedl, že je možné vyrobit různé verze s výkonem od 5 až do 70 megawattů, přičemž i s nejnižším výkonem by měla být stanice schopná vyprodukovat 35 tisíc kubíků pitné vody denně, což by podle BBC stačilo k naplnění 14 olympijských bazénů. Jestliže průměrný Čech v domácnosti spotřebuje denně asi 90 litrů vody ( data z roku 2019), stačilo by 35 tisíc kubíků na denní spotřebu skoro 390 tisíc Čechů.

Výhodou těchto stanic by byla i možnost pohybu, díky které by se mohly využívat vždy tam, kde jsou zrovna nejvíc potřeba a řešit i sezónní sucha. Jinými slovy by mohly státy využívat služeb plovoucích odsolovačů jen v nouzi a přišlo by je to levněji než budování stálých odsolovacích stanic na souši. Ty totiž v době, kdy je vody dost, stojí ladem, přestože jejich údržba je drahá.