Fakta: Víkendové vedro byl jen začátek. Bude stále tepleji

Letošní červen se zapíše do historických tabulek. V Řeži u Prahy v neděli meteorologové naměřili přesně 39 stupňů Celsia, čímž padl dosavadní rekord z června roku 2019. Jak upozorňuje zakladatel serveru Fakta o klimatu Ondráš Přibyla, je potřeba se připravit na to, že léta budou stále teplejší. Na to, co nyní považujeme za horko, budeme vzpomínat jako na chladnější klima.