Zprávy z bojiště: Rusové zahltili ukrajinskou obranu

Z dostupných informací prostě nelze zjistit, jaké cíle přesně Rusové do navigačních systémů zvolili. Nezdá se zatím, že by cílem byly primárně energetická zařízení, jak tomu bylo u velkých úderů uplynulé zimy. Zasaženy byly nepochybně i ryze civilní cíle a obětí už v době přípravy článku bylo více než 30.

V tuto chvíli také nikdo s výjimkou ruského velení neví, zda jde o ojedinělou událost nebo začátek nové zimní raketové kampaně. Je nepochybné, že Rusko muselo od začátku války sáhnout hluboko do svých zásob přesné munice.

Hlavní roli v tom do velké míry sehrály asi obtížné podmínky, které komplikují prakticky veškerou činnost na frontě. Kromě rozbahněného terénu (někdy extrémně rozbahněného) přispívají k obtížím a mizerii vojáků i na frontě mimo jiné i přemnožení hlodavci, kteří hledají teplo a úkryt v zákopech na obou stranách fronty. Jejich počty letos rychle stouply díky teplému počasí a tomu, že zemědělství v blízkosti fronty přestalo fungovat. Na polích zůstal dostatek potravy a jedy neměl kdo klást.

Ale i tak probíhaly boje, a to stále ve stejném duchu jako v uplynulých týdnech: Útočila ruská armáda, ukrajinská se soustředila na obranu. K níž ovšem podle její doktríny patří i protiútoky, především na pozice, které protivník čerstvě obsadil a nestačil se ještě zcela zakopat a prostor zaminovat.

V posledních týdnech je vidět, že ukrajinská armáda nebojuje o každou ztracenou pozici a alespoň v některých případech „vyměňuje“ ztracené území za ruské ztráty, stejně jako se to dělo běžně na začátku konfliktu. Tehdy ovšem mělo Rusko významnější převahu ve vojácích, technice a především dělostřelectvu, proti kterým bylo těžké pozice udržet bez extrémních ztrát. Situace tedy není zcela totožná a situace se nezdá být tak vypjatá jako třeba poté, co Rusové prorazili ukrajinskou obranu v Popasne a později u Lysyčansku. Ale pravdou je, že co se týče iniciativy, situace je v podstatě totožná jako v průběhu léta 2022 a útočí prakticky jediná strana.