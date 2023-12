Ukrajina údajně potopila další ruskou loď - třetí za týden

Ukrajina v úterý prohlásila, že provedla letecký útok na Krymu, který zničil tankovou výsadkovou loď ruského námořnictva. V případě potvrzení by se tak jednalo o třetí případ velkých ztrát ruské vojenské techniky za necelý týden.

V příspěvku na telegramu velitel ukrajinských vzdušných sil Mykola Oleščuk poděkoval personálu, který se podílel na „zničení velké výsadkové lodi Novočerkassk“. Rusku by se tak snížila schopnost provádět raketové údery z moře a provést obojživelný útok, informuje CNN .

To přiznal i Ruskem jmenovaný šéf Krymu Sergej Aksjonov. Ten dříve přiznal, že došlo k „nepřátelskému útoku v oblasti [Feodosie]“, a dodal, že „detonace byly zastaveny a požár byl lokalizován“. Při ukrajinských úderech byl zabit jeden člověk a dva zraněni, uvedl Aksjonov v aktualizaci na telegramu. O lodi se ale nezmínil. O útoku a poškození Novočerkassku byl informován i ruský prezident Vladimir Putin, uvedl ministr obrany Sergej Šojgu.

Demolice ruského arzenálu ale sahá i blíže do současnosti. Pokud by se potvrdilo zničení lodi Novočerkassk, jednalo by se už o třetí podobný ukrajinský úspěch za poslední týden. Na Štědrý den ukrajinské letectvo uvedlo, že zničilo stíhačku Su-24 ve východní Doněcké oblasti a stíhačku Su-30SM nad Černým mořem. V pátek pak Zelenskyj uvedl, že síly země sestřelily tři ruské bojové letouny Su-34.