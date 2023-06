Zprávy z bojiště: Vagnerovci teď ruské armádě nechybí

Ukrajinská armáda si nezvala žádnou „operační přestávku“, o které jsme spekulovali v textu z 20. června. Ukrajinské útoky probíhaly hlavně na jižní frontě v podstatě se stejnou intenzitou jako od začátku června. Ruské velení se znovu soustředilo především na obranu, a to prakticky po celé frontě, nebylo ovšem zcela pasivní a v některých směrech ruské útoky pokračovaly.

I když to zatím situaci na bojišti nijak neproměnilo, bylo pochopitelně dění kolem „soukromé armády“ Jevgenije Prigožina i z vojenského hlediska nejdůležitější událostí posledního týdne. Jaký přesně vliv bude mít na průběh války, nelze v tuto chvíli říci.

První nejasnou otázkou je, co bude s vagnerovskými jednotkami nadále. Byť velkou část bojovníků skupiny v posledních týdnech tvořili nevyškolení trestanci, jádro skupiny tvoří několik tisíc vojenských profesionálů. Jejich expertiza by pro ruskou armádu byla nepochybně cenná.

Zatím ovšem není jasné, jaká přesně bude jejich budoucnost: zda (a případně jak přesně) se začlení do struktur ruského ministerstva obrany, nebo dostanou možnost odejít z boje a možná z Ruska?

Jasné je alespoň to, že případný konec působení Vagnerovy skupiny na Ukrajině nijak nekomplikuje současnou situaci ruské armády. Prigožinovy jednotky už neměly obsazený jediný úsek fronty. To znamená, že ruské pozice přímo na frontě nepřišly o žádné muže ani techniku. Jsou i po vzpouře stejně pevné jako před ní.

Ale to zároveň neznamená, že by ruská obrana byla nutně slabá. Kreml má díky jaderným zbraním tu výhodu, že se prakticky nemusí obávat většího útoku na své území. Ostatně i při vpádech jednotek ruských emigrantů na území Bělogorodské oblasti v květnu bylo vidět, že ruská hranice je velmi slabě obsazená.

I když tedy mezi Rostovem a Moskvou byla cesta pro konvoj vagnerovců otevřená, ukrajinské jednotky jsou v úplně jiné pozici a musejí se potýkat s úplně jinou hustotou nepřátelských sil. Ukrajinské a proukrajinské zdroje v posledních týdnech několikrát uvedly, že ruské velení už nasazuje do boje své poslední zálohy, ale to nedává velký smysl.

Jak poznamenali polští analytici ze společnosti Rochan Consulting, bylo by to „v dějinách válek zřejmě poprvé, kdy by byly strategické rezervy nasazeny k udržení předsunutých obranných pozic“. Připomínáme totiž, že ruská obrana je hluboká několik desítek kilometrů.