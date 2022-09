Fantastický krok, nebo nefér nátlak na řidiče? Město účtuje s omezením aut

Rébus, do jaké míry omezovat řidiče ve prospěch hromadné dopravy nebo chodců, řeší řada českých měst. Mnohde to bude velké téma komunálních voleb. K výraznému kroku se už loni odhodlali v Plzni. Jak to dopadlo? A může se Česko při zklidňování městských center poměřovat se světem?

V Plzni i po roce od omezení osobní automobilové dopravy na důležité Americké ulici probíhá spor o to, jestli „zklidnění“ stálo za to.

Procházka zdůrazňuje, že uživatel dopravy by měl mít možnost výběru: „Měli by si to vybrat tím, že MHD pro ně bude natolik příjemná, že prostě to auto nechají doma. Chodec bude chtít zhubnout, projde rychleji. Ale opravdu tlačit na to tím, že to budeme řidičům čím dál tím víc znepříjemňovat, za mě cesta není.“