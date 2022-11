30 let od rozdělení státu: Nejsilnější stejně jsme, když spolupracujeme

Česko a Slovensko si připomněly pád komunistického režimu a znovunabytí svobody. Obě země ji před třiatřiceti lety získaly společně. Letos v zimě to budou tři dekády od chvíle, co se jejich osudy rozpojily. Co se jeden od druhého můžeme učit a jak si svobodu uchovat a jak za ni bojovat? V rámci oslav 17. listopadu jsme o tom mluvili s hosty společné debaty s Dobrým ránem deníku SME.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Mohou být Češi a Slováci spokojení s tím, kam jejich země došly?

Potýká se Česko a Slovensko s krizí vedení? A proč do politiky nechtějí chodit mladí a talentovaní lidé?

Co pro pětici hostů dnes znamená svoboda?

Co se změnilo během posledních třiceti let, kdy se Česko a Slovensko rozpojilo? A co pro člověka znamená svoboda? To probíraly moderátorky Lenka Kabrhelová a Zuzana Kovačič Hanzelová ze slovenského deníku SME na Nové scéně Národního divadla s pěticí hostů, kteří si sametovou revoluci i rozdělení zemí pamatují. I když někteří jen matně.

Například pro spisovatele Pavla Kosatíka je svoboda „absolutní štěstí“ a prvek, bez kterého by se nemohl věnovat svojí práci. A podobně to má i historik Jan Rychlík. „Já ji potřebuji, tak jako malé dítě potřebuje mateřské mléko,“ řekl během debaty. Zbytek odpovědí najdete v článku.

V podcastu se také dozvíte, jaký je rozdíl mezi tím, jak jsme o 17. listopadu mluvili před třiceti lety a jak se o něm bavíme teď, nebo co se Česku a Slovensku podařilo po rozdělení dokázat.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +4

Jan Rychlík, historik

„Pro mě je to zásadní věc. Jsem historik a publicista čili bez svobody nemohu být. Před listopadem jsem nic nepsal. Co bych taky psal? O čem bych psal? O sklizni řepy nebo překračování těžby uhlí v dolu? Koho takové s prominutím blbosti zajímají? Pro mě je to conditio sine qua non (nezbytnost,pozn. red.), mohu cestovat, mohu přednášet. Před listopadem 1989 jsem nemohl dělat nic z toho. Čili já ji potřebuji, tak jako malé dítě potřebuje mateřské mléko.“

Foto: Seznam Zprávy, Profimedia.cz Historik Jan Rychlík

Pavel Kosatík, spisovatel

„Souhlasím se vším, co řekl pan Rychlík. A ještě říkám – svoboda je píseň, je to absolutní štěstí. Taky jsem před listopadem trochu psal, ale ne historii, protože to nemělo smysl. To dělal Čestmír Amort a Václav Král a takoví bombarďáci. Já jsem psal sci-fi, protože tehdy mi to přišlo, že to je reálnější než ta realita, a myslelo si to hodně lidí. Zpětně si to myslím pořád. Jsem rád, že teď se dá dělat třeba zrovna ta historie.“

Foto: Seznam Zprávy, Profimedia.cz Spisovatel Pavel Kosatík

František Mikloško, politik a bývalý poslanec SNR

„Ten rok 1989 už byl takový napjatý. Já jsem prakticky stále chodil na StB a sledovali nás. A přiznám se, že už to bylo trošku únavné. Přes Vánoce v roce 1989 jsem šel po městě a padal sníh a já jsem najednou pochopil, že mě už nebude nikdo nahánět a že jsem svobodný. A to byl tak existenciální zážitek, který mi už navždy zůstane. Pro mě to byl absolutní objev, nikdy předtím jsem takovou svobodu neměl.“

Foto: Seznam Zprávy, Profimedia.cz Politik a bývalý poslanec SNR František Mikloško

Samo Marec, publicista a komentátor

„Například když jsem byl v Keni a viděl jsem tam ty největší ghetta, byl jsem v sirotčincích a viděl jsem rodinu osmi lidí, kteří žili v domě asi tři krát pět metrů a byli šťastní, tak jsem si řekl: Samo, proč si pořád stěžuješ? Vyprávěl jsem tam vrátnému, že v Bratislavě se dobře žije, že si třeba můžu sednout na kolo a jet do Vídně. A pak jsem si uvědomil, že to nemá jak uchopit, protože si to neumí představit. A tehdy jsem si uvědomil, že všechno je super díky tomu, že jsem svobodný. (…) Ale mnohokrát jsem si kladl otázku: Kdyby komunismus zůstal a já bych v něm dospěl a měl bych třeba 35 roků, co bych dělal? A vždy mi vycházelo, že bych byl jedním z těch nešťastných. Netvrdím, že alkoholik. Já bych tak nadával a je super, že můžu teď nadávat svobodně. A ta svoboda je podle mě tedy pro nás velkým závazkem i pro mě osobně. A je to velká práce, ale stojí to za to.“

Foto: Seznam Zprávy, Profimedia.cz Publicista a komentátor Samo Marec

Spolumoderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová Editor a koeditor: Barbora Sochorová, Dominika Kubištová Sound design a hudba: Martin Hůla