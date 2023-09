5:59 na scéně: unikátní zvukový experiment se vrací

Nejde ale o natáčení před publikem ani divadelní hru s pevně daným scénářem. Projekt s názvem „5:59 na scéně“ se pohybuje mezi těmito žánry. „Myšlenka, že to má být audiovizuální podcast naživo, pro mě byla výzva, která navazovala na to, co mám za sebou. Předtím jsem dělala live cinema, rozhlasové hry naživo – a tady se to mělo potkat,“ říká ve zvláštní epizodě podcastu 5:59 režisérka Petra Tejnorová.