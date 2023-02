Co bude s Andrejem Babišem?

Prohrané volby přinesly otazníky kolem další politické kariéry Andreje Babiše. Šéf hnutí ANO odráží dotazy s tím, že jasno bude po předsednictvu strany příští týden. Debatu o Babišově budoucnosti to ale neoslabuje, spíš naopak. Spokojí se s funkcí poslance ve Sněmovně, kterou sám označuje za „žvanírnu“?

Jestli by hnutí ANO mohlo ustát éru po Babišovi.

Co o jeho možné budoucnosti napovídá styl, s jakým se ve veřejném prostoru dosud prezentoval.

Proč není pravděpodobné, že by Andrej Babiš po porážce v prezidentských volbách odešel z politiky.

Bývalý premiér Andrej Babiš utržil v souboji o Hrad s Petrem Pavlem zřejmě největší porážku své politické kariéry. Nešlo navíc o první podobný nezdar – neúspěchem pro hnutí ANO skončily také poslední sněmovní i senátní volby. To by dostalo pod tlak leckterého lídra. Jenže postavení Andreje Babiše je v mnohém výjimečné.

„V každé jiné straně by se našla frakce, která by volala po hlavě předsedy,“ říká politická reportérka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková, která je také spoluautorkou podcastu Vlevo dole. V rozhovoru pro podcast 5:59 upozorňuje nejen na to, že v hnutí ANO po Babišově konci nikdo nevolá, ale nejspíše ani volat nebude.