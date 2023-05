Příliš levné léky. Česko prohrává „boj o zbytky“ v Evropě

Pacienti v Česku se už řadu měsíců jen s obtížemi dostávají k jindy běžně dostupným lékům. Některé chybějí úplně a lékárníci i lékaři se shodují, že podobný nedostatek zřejmě nepamatují. Kritika se snáší hlavně na vedení Ministerstva zdravotnictví. Je zasloužená?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jak vážná je situace ohledně výpadků léků v Česku?

Dá se s jistotou říct, kdo ji zavinil?

A proč některé léky ani po několika měsících nejsou k dostání? Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

V Česku stále chybí stovky léků. Jde třeba o antibiotika, ale i specifická léčiva jako Litaril, který berou onkologičtí pacienti s leukémií. Jeho nedostatek přitom může nemocné ohrozit na životě.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) slibuje, že už brzy bude lépe - a to i díky teplejšímu počasí, díky kterému by se mohla zmírnit epidemie respiračních onemocnění. Velkou část odpovědnosti za problémy však připisuje výrobcům. „Špatné plánování výrobců bych podtrhl. Neodhadli spotřebu, která v minulých měsících byla, a nebyli schopni navýšit výrobu dle potřeb,“ řekl Válek minulý týden na sněmovním výboru.

Foto: Vláda ČR Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle komentátora Seznam Zpráv Martina Čabana, který se zabývá zdravotnictvím a politikou, došlo k narušení celosvětových dodavatelských řetězců. Asijské továrny neprodukovaly účinné látky kvůli výpadkům způsobeným pandemií, výrobu obalů léčiv na Ukrajině zase ochromila válka.

„Léta to fungovalo hladce a bez problémů. Ale najednou se v tom řetězci začínají objevovat trhliny, které se promítají až do lékáren, kde poté léky chybí,“ popisuje Čaban.

Kde dělá ministr chybu?

Šéf resortu zdravotnictví Válek se tento problém snaží řešit třeba dovozem léků ze zahraničí a zvedáním administrativních překážek. To je podle komentátora správné. Ministrův dlouhodobý problém ale leží na poli komunikace s veřejností.

„Neumím se úplně přidat k hlasům zaznívajícím třeba z opozice, které (ministra) Válka tepou, že nedělá nic. Myslím si, že to tak není. Ale problém je s komunikací: To jeho slibování, že už za pár týdnů se to vyřeší, které slyšíme od října loňského roku,“ popisuje Čaban.

Mimo to připomíná Válkův výrok z minulého týdne, ve kterém řekl, že se situace zlepší v polovině května, a to i díky teplejšímu počasí. „To skutečně nejsou šťastné věty,“ říká komentátor s tím, že jde znovu jen o příslib. „Věcně ale nevidím, že by ministru Válkovi ležel u nohou nástroj, který by na krizi v tuhle chvíli zásadně pomohl a on jej nepoužíval,“ dodává.

Foto: Seznam Zprávy Komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban, který se zabývá zdravotnictvím a politikou.

„Boj o zbytky“

Česko nicméně podle novináře tratí i kvůli své dlouhodobě nastavené cenové politice, díky které se za běžných situací léky u nás dají koupit za výhodnější ceny než v mnoha jiných zemích Evropy. „Dokud byly dobré časy, dodavatelské řetězce fungovaly a nečelili jsme takto náhlým skokům v nemocnosti, tak tohle poměrně dobře fungovalo. Ale ukazuje se, že to není nastavené na krizové časy,“ vysvětluje Čaban.

Ministr Válek má totiž kvůli této strategii velice nevýhodnou pozici v „boji o zbytky“. Podobně jako ostatním firmám i těm farmaceutickým jde zejména o zisk, a tak poslední zásoby raději prodají do zemí, kde jim za ně zaplatí více peněz. A ačkoli Česko není z pohledu možných výdělků nejméně perspektivním státem, přesto v této bitvě strádá.

Situace má zdánlivě jednoduché řešení: Přeplatit země jako Německo. I to je ale podle Čabana riskantní. V lékárnách by zaprvé byly léky za násobně vyšší částky, které by mohli zaplatit jen někteří. A navíc by si firmy mohly uvědomit, že když bude některých léků méně, vydělají více, a bylo by tak pro ně atraktivní třeba i občas „nedostatek nenápadně vyvolat“.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak chce nejen český ministr, ale také Evropská komise řešit výpadky léků, nebo jestli Vlastimil Válek současnou kritiku ustojí. Poslechněte si v přehrávači v úvodu článku.

Editor a koeditor: Matěj Válek, Dominika Kubištová Sound design: David Kaiser Hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: ČT24, TV Nova, CNN Prima NEWS, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR