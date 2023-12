„Velké ohnutí systému.“ Je špatně, že vládě pomohla VZP, míní komentátor

Navýšení platů a závazek, že se zavedené pořádky budou měnit. To jsou základní parametry dohody, která ukončila protest lékařů. V úterní 5:59 rozebíráme, jak se podařilo najít kompromis, který sice zažehnal stávku, ale také nebývalým způsobem ohnul zdravotnický systém.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Z čeho přesně vláda a potažmo Všeobecná zdravotní pojišťovna bude hradit navýšení mezd lékařů.

Jestli má Všeobecná zdravotní pojišťovna skutečně „páky“ i na soukromé nemocnice.

A jaký důsledek může mít debata o výsluhách pro lékaře, kterou odbory také otevřely.

Páteční dohoda lékařů, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Ministerstva zdravotnictví oficiálně ukončila protest, který měl v prosinci ochromit české zdravotnictví. V některých místech, jako je Fakultní nemocnice Hradec Králové, sice ještě odbory vyjednávají dílčí změny, ve většině zařízení se ale provoz vrací do normálu.

Podle komentátora Seznam Zpráv Martina Čabana ale cena, kterou někteří zúčastnění zaplatili, není malá. A je otázkou, jaké výhody jim kompromis přinese. Lékaři se mají dočkat hlavně navýšení mezd, řada dalších položek dohody je však spíš ve formě příslibů. A na druhé straně Všeobecná zdravotní pojišťovna přijde o část peněz určených na svůj provoz.

„Je to zpráva o velkém ohnutí systému a toho, jak je dnes nastaven,“ říká Čaban v rozhovoru pro podcast 5:59. „Všeobecná zdravotní pojišťovna se stává jakousi převodní pákou té dohody, která je ale čistě politická. To je dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví a profesní a odborovou organizací lékařů. Je to něco, do čeho by zdravotní pojišťovna z principu svého fungování vůbec neměla zasahovat,“ pokračuje komentátor.

„Pěkný černý humor“

Premiér Petr Fiala (ODS) lékařům na mzdy slíbil přidat 9,8 miliardy korun. Z toho téměř sedm miliard korun poputuje z úhradové vyhlášky. Zbylé tři miliardy pak půjdou z provozního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny, ze kterého se platí třeba výplaty jejích zaměstnanců. Jenže jak Čaban podotýká, navýšení tu už zůstane a bude proto nutné na něj najít peníze i v příštích letech. Což dopadne na celkový balík peněz, ze kterého je hrazena zdravotní péče.

Více o úhradové vyhlášce Více informací o úhradové vyhlášce a o tom, jakou roli hraje v dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a lékaři, se dočtete v newsletteru komentátora Martina Čabana Vizita. Vizita: Úhradová vyhláška je tichou cestou ke státnímu zdravotnictví

Všeobecná zdravotní pojišťovna navíc kvůli zvýšení mezd nemocnicím nabídne dodatek ke smlouvě, který je zavazuje k tomu, kolik mají dostat přidáno jejich zaměstnanci. Když ho ředitelé nepodepíší, nové peníze na platy nedostanou. To by je ale mohlo poškodit na trhu práce.

„Doufali jsme, že Všeobecná zdravotní pojišťovna takové páky na provozovatele soukromých zdravotnických zařízení nemá. Ale zjistili jsme, že má. (…) Celé se to jmenuje ‚Bonifikace pro podporu dostupnosti zdravotních služeb‘. Což je pěkný černý humor. Ale také je to dost okatá snaha krkolomným názvem zakrýt, že ta pojišťovna dělá něco, co nemá. Protože ona sice nemá hradit navyšování platů, ale zajišťovat dostupnost zdravotních služeb jejím úkolem je,“ vysvětluje komentátor.

Podle Martina Čabana je „špatně“, že prostřednictvím chystaných dodatků s nemocnicemi Všeobecná zdravotní pojišťovna vlastně prosazuje principy politické dohody. Navíc její vedení tuto metodu navrhlo: „Ta pojišťovna vymyslela, jak vytrhnout politikům trn z paty. A aktivně se na tom podílí.“

Rozhýbe se i druhá půlka lékařů?

A aby toho nebylo málo, do debaty o dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictvím a lékaři minulý týden přišel ještě jeden návrh. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek společně s odbory začali požadovat, aby lékaři měli nárok na výsluhy. Zajistit by to podle Kubka a odborářů měl nový zákon o odměňování zdravotníků, na kterém začne ministerstvo pracovat během příštího roku.

„Já vlastně od samého začátku této debaty doufám, že to byl takový terminologický nesoulad,“ říká Čaban. Výsluhy totiž v Česku dostávají jen policisté, hasiči a vojáci, kteří jsou vůči státu ve služebním poměru a kteří také v souvislosti s tím třeba nemohou stávkovat nebo podnikat.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban.

I Kubek nakonec od termínu „výsluh“ ustoupil. Chce se ale dál bavit o „benefitech“ v podobě finanční kompenzace za náročnou práci a nadstandardní hodiny přesčasů.

To ale může „rozhýbat“ i další členy České lékařské komory, například ambulantní specialisty nebo praktické doktory. Těch se protestní akce netýkala a mnozí se podle Čabana obávají, že razantní tažení za větší mzdy lékařů poškozuje prestiž celé profese. A k tomu všemu ještě přichází zmínka o výsluhách.

„Uvidíme, jak bude vypadat zbytek mandátu pana prezidenta Kubka. A jestli třeba během těch dvou let, které zbývají, se podaří na úrovni okresních sdružení České lékařské komory vyvolat (Kubkovým odpůrcům) aktivitu i těch dosud pasivních lékařů,“ říká komentátor. Jak totiž dodává, Milan Kubek se svým „odborářským étosem“ dokázal ovládnout ČLK právě i díky malé angažovanosti mnoha jejích členů - samotných doktorů.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jaké důvody mohl mít šéf VZP, aby sám nabídl politikům způsob řešení jejich střetu s protestujícími, nebo jestli česká společnost stále vnímá povolání lékaře jako prestižní. Poslechněte si v přehrávači v úvodu článku.