Vizita: Úhradová vyhláška je tichou cestou ke státnímu zdravotnictví

To byla zcela zásadní věta, při níž se četní představitelé zdravotních pojišťoven v publiku nelibě ošili. Míří totiž k podstatě rozporu, v němž se české zdravotnictví od 90. let pohybuje. Zatímco se totiž skoro všichni ministři zdravotnictví zaklínali „trhem“ zdravotního pojištění a potřebou pluralitního systému, žádný z nich nikdy nenavrhl životaschopný model rozdělení kompetencí a kontroly zdravotních pojišťoven, který by respektoval jejich veřejnoprávní a samosprávné postavení.

Absence jasně vymezených kompetencí a odpovědnosti pojišťoven však politikům napříč spektrem nebránila v tom, aby zdravotní pojišťovny zatížili různými povinnostmi. Třeba zajistit pacientům místní a časovou dostupnost péče. To pojišťovny sice ze zákona musí, ale nemají k tomu fakticky žádné nástroje. A když to neudělají, protože nemají nástroje, neexistuje nikdo, kdo by je za to pokáral, potrestal nebo dokázal zjednat nápravu.