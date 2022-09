Erik Tabery: Plný Václavák? Je snadnější být proti něčemu než pro něco

Jen tři týdny před komunálními volbami se na Václavském náměstí v Praze na demonstraci s názvem „Česká republika na 1. místě!“ sešli zástupci opozičních a antisystémových sil. Na akci, kterou oficiálně svolala skupina nespokojených občanů s podporou různých politických sil a iniciativ, opakovaně zaznívala kritika koaliční vlády Petra Fialy i volání po její demisi. Co lze z různorodých vystoupení vyvozovat?

Na druhou stranu Tabery říká, že veřejnost má právo očekávat dobrou správu věcí veřejných. A na vládě Petra Fialy (ODS) tak je, aby Čechům vysvětlila, co se děje, a popsala jasná řešení.

„Vždycky, když se zaplní Václavské náměstí, tak to má v sobě nějakou symboliku,“ komentuje šéfredaktor Respektu protivládní demonstraci, která se v sobotu konala v Praze.

Podle Taberyho má nicméně zaplnění tohoto náměstí v sobě „symboliku“. „Nemusí to značit většinové nálady ve společnosti ani že teď přijde nová síla, ale je to signál pro celou společnost. Minimálně v tom ohledu, že to určitě posílí ty organizátory,“ vysvětluje.