Pět případů z kauzy Dominika Feriho spadlo pod stůl

Víc než rok a půl poté, co se na veřejnost dostala svědectví o údajném sexuálním napadání žen tehdejším poslancem TOP 09 Dominikem Ferim, míří případ před soud. Čeho všeho se měla někdejší politická hvězda TOP 09, která fungovala jako magnet na mladé voliče, dopustit?

A jak policisté ověřovali výpovědi žen, které měl Dominik Feri znásilnit nebo se o to pokusit?

„Mělo jít o slečnu, stážistku, která ho přišla navštívit do Sněmovny a on ji měl sexuálně napadnout v kuchyňce,“ popisuje investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek .

Ferimu tak hrozí až deset let vězení, jedna z žen totiž byla nezletilá.

Do hry se navíc ještě může vrátit dalších pět případů, které prozatím žalobci odložili. „Podle mých informací je tohle minimalistická verze. Kriminalisté zkrátka vybrali ty nejsilnější kauzy, o kterých si myslí, že dokáží důkazně obstát,“ říká Blažek.

Feri nadále trvá na své nevině. „Doposud jsem nemohl probíhající řízení veřejně jakkoliv věcně komentovat, což mělo za následek, že média byla odkázána pouze na jednostranná vyjádření. To se ale brzy konečně změní,“ napsal Seznam Zprávám.

Exposlanec nicméně opakovaně měl možnost se do médií k případu vyjádřit. „My jsme mu několikrát dávali - a ostatně i další novináři - šanci, aby nám dal rozhovor, aby zkrátka vysvětlil ten svůj postoj, vysvětlil, jak to všechno bylo. On toho nikdy nevyužil,“ připomíná Blažek.