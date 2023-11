Fico jako buldozer. „Slovensko čekají promarněné roky,“ říká novinář

Co zmenšuje pravděpodobnost, že se Slovensko pod Ficem vydá cestou orbánovského Maďarska.

„Věděli jsme, že nástup Roberta Fica bude razantní. Poslední dva roky to avizoval téměř každý den a také okamžitě po volbách. Přesto ten nástup jeho vlády není běh, ale sprint. Vzali si buldozer a projíždějí zemí,“ říká šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný . Podle něj je Fico motivovaný vyšetřováním kauz lidí spojených s érou jeho předchozího vládnutí, kterou Slovensko naposledy zažilo v letech 2012 až 2018.

Pozornost nejen na Slovensku vyvolal krok nového ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka (Hlas), který hned první den po nástupu do funkce odvolal dosavadního policejního prezidenta. A to i přesto, že Štefan Hamran už předtím avizoval svůj odchod do civilu, k němuž mělo dojít jen tři dny po rozhodnutí Šutaje Eštoka.