První otřes Ficovy vlády? Šéf koaliční strany má pochybnosti, jestli vydrží

Kromě toho, že lídr vládní Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko překvapivě oznámil, že bude příští rok na jaře vést kandidátku ve volbách do Evropského parlamentu, zkritizoval i dva členy kabinetu za stranu Hlas.

Ministryni zdravotnictví Zuzaně Dolinkové vytknul, že „mluví o povinném očkování“ a ministrovi školství Tomáši Druckerovi, že „nevládní organizace ve školách nejsou problém“. „Nevím, do kdy může taková vláda vydržet,“ řekl Danko v rozhovoru pro Hospodárske noviny (HN).

Dolinková už dementovala, že by prosazovala povinné očkování proti covidu-19. V týdnu hovořila o navyšování očkovacích kapacit.

Danko v rozhovoru pro HN kritizoval i premiéra Roberta Fica za to, že na nedávném unijním summitu podpořil další pomoc Ukrajině. „Nesouhlasím s tím, že to Robert Fico podpořil, a budu mu to určitě tlumočit,“ prohlásil Danko.