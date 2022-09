Film Jan Žižka očima historika: Jáklův chmurně chmurný sen o středověku

Do českých kin tento týden vstoupilo historické drama Jan Žižka. Jeho uvedení o dva roky posunula pandemie covidu. Čekalo se na něj ale i s ohledem na to, že jde o vůbec nejdražší český film všech dob. Jakého Žižku režisér Petr Jákl publiku představuje? Je v zajetí schémat, nebo nabízí nový pohled na české dějiny? Anebo je historie jen kulisou a film zrcadlí spíš nálady a obavy dnešní společnosti?

Česká kinematografie se více než 60 let po husitské trilogii režiséra Otakara Vávry dočkala dalšího filmu o slavném vojevůdci Janu Žižkovi, kterého ztvárnil americký herec Ben Foster.

„Ten film je spíše než historií mýtem nebo fantasy,“ říká historik Petr Kopal, který se věnuje vztahu mezi dějinami a filmem v Ústavu pro studium totalitních režimů. A to i proto, že historické záznamy z dob Žižkova mládí se téměř nedochovaly.

„K historické realitě bych to vůbec nevztahoval,“ uvádí Kopal. „Objevovala se tady tehdy řada krizových jevů, v tomto ohledu není ten film úplně mimo. Ale že by se tady za vlády Václava IV. běžně po vesnicích potulovaly hordy kumánů a vraždily každého na potkání, to si myslím, že zase úplně ne,“ pokračuje.