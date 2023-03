Známý scénář. Rusko nechce pustit souseda ze svého vlivu

Gruzii tento týden ovládly masové protesty. Odpor opozice i občanské společnosti vyvolal kontroverzní návrh zákona, podobný ruské legislativě, který by organizacím získávajícím část prostředků ze zahraničí nařizoval označit se za „agenty pod zahraničním vlivem“. Vládní strana nakonec pod tlakem protestů oznámila, že zákon stáhne. Znamená to ale skutečně jeho konec?

Zákon o zahraničních agentech vyvolal v Gruzii tisícové protesty. Kvůli novele by se organizace, které mají více než pětinu finančních prostředků ze zahraničí, musely registrovat jako „agenti pod zahraničním vlivem“ a zároveň doložit třeba jména zaměstnanců, jejich adresy i kontakty.

Demonstrující upozorňovali na to, že jeho schválení může zemi posunout blíže k Rusku a režimu Vladimira Putina. Ruské úřady podobný zákon využívají k zavírání nebo diskreditaci organizací kritických vůči vládě.

„Bohužel se čeká, že body z toho zákona, které by potom ovlivnily občanskou společnost, budou vloženy do jiného zákona, který bude mít potom ve finále stejný efekt,“ varuje v podcastu 5:59 zástupkyně regionálního ředitele pro Východní partnerství a Balkán v organizaci Člověk v tísni Jana Bok Toužimská .

Nejen kontroverzní reforma ukazuje, že směřování gruzínské vlády se v poslední době měnilo. Ještě během voleb před jedenácti lety se Gruzínský sen prezentoval jako demokratické uskupení, teď ale směřuje k Východu. A to i přesto, že Gruzie vloni v březnu požádala o vstup do Evropské unie.

„Gruzínská společnost se opravdu chce obrátit evropským směrem, chce směřovat do Evropské unie, ale vládní strany si to pravděpodobně nemyslí. A to napojení na Rusko je tam zjevné,“ vysvětluje Bok Toužimská. „Ve vládnoucí straně stále existují struktury oligarchie navázané na velký byznys - i byznys v Rusku,“ dodává.