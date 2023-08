Navýšili si potravináři a zemědělci uměle marže?

Necelý rok poté, co část potravinářů a zemědělců odhadovala, že je dopady krize smetou z trhu, hlásí výrobci i rekordní zisky. Svědčí o tom pohled do dostupných účetních uzávěrek. Jak zjistily Seznam Zprávy, části podniků, které varovaly před kritickou situací například v potravinářství, se loni výjimečně dařilo a vykazují i násobně větší zisky.

Z 28 potravinářských a zemědělských firem, které už reportovaly své výsledky za rok 2022, skončila více jak polovina v zisku. A to přesto, že majitelé mnohých z nich si stěžovali, že jejich firmy mohou zvyšující se ceny energií i surovin zničit. Vyplývá to z účetních uzávěrek, které Seznam Zprávy prostudovaly.

„Samozřejmě, že si ale (firmy) marže navýšit mohly. Do cenotvorby nevidíme a do nákladů také ne,“ říká Horáček. A dodává, že například jeden z cukrářů mu mimo záznam přiznal, že jeho firma zdražila, i když nemusela. Chtěla se prý připravit na další rok. Do jaké míry to ale byla obecná praxe, lze jen těžko posoudit. „Myslím, že takovýchto firem určitě bude víc, neříkám, že to bude většina, ale některé firmy si určitě ty marže navýšily,“ říká reportér.