Mlsna: Potravinový monopol v Česku nemá nikdo. Skandinávie je na tom ještě hůř

Určitě má poraženého. Tím je spotřebitel. Pokud se podíváme na data u pěti zkoumaných komodit, tak se ukazuje, že u všech tří článků řetězce se nárůst zvýšených nákladů postupně přelévá do cen až ke spotřebiteli. Dražší energie v prvovýrobě, ve zpracovatelském sektoru i maloobchodu se de facto promítnou do maloobchodní ceny třikrát.

Nejvíce je nárůst marží vysledovatelný u prvovýroby, což je poměrně logické, protože se tam do cen nejvíce promítají náklady na nárůst cen hnojiv, krmných směsí, energií, pohonných hmot, osiv atd. Na zpracovatelské úrovni se u pěti sledovaných potravin drží marže na stabilní úrovni. U maloobchodu jsou výkyvy znatelné. Do budoucna je potřeba sledovat, nakolik se marže v maloobchodu pohnou dolů, když postupně cena výrobků klesá. U másla jsme zkoumali 250gramovou kostku másla, kde je marže stále v obchodě vysoká a neodpovídá poklesu cen másla v posledních dvou měsících.

To je pravda. Máte tam dva velké hráče. Jedním je Schwarz Gruppe (Kaufland a Lidl), druhým skupina REWE, která ovládá Penny Market a Billu. Mají 32 procent, resp. 19 procent trhu. Ale nikdo z nich nemá dominantní postavení. Byť je tento trh oligopolní, tak je strukturovaný více než v jiných evropských státech. Náš úřad to zkoumal v porovnání například se Skandinávií, kde je klasický oligopol tří maloobchodních řetězců. Česká republika je v tomhle poměrně diverzifikovanější.

Z čeho by se měl trh poučit. Nejsou to právě tyto oligopoly?

Spotřebitel se začíná při výběru v prodejně orientovat hodně podle ceny a privátní značka je samozřejmě vždycky cenově levnější než brandový produkt. (Zákazník) poptává něco, co mu splní základní potřebu, a přidaná hodnota brandové značky není tolik důležitá. Na to řetězce zareagovaly a začaly nabízet svoje privátní značky ve velmi široké paletě.

Určitě. Je to jedno ze zajímavých zjištění. Jsme první, kdo místo emocí předložil tvrdá data. Ze zkoumání vyplývá několik zásadních zjištění. Trh od roku 2018 poměrně výrazně reaguje na exogenní vlivy – covid-19, ceny energií, ruskou agresi na Ukrajině a další. Český trh minimálně na těchto pěti potravinách ukazuje, že je zapojen do globálního tržního prostředí.

Podíváte-li se třeba na kuřata, vznikne poměrně paradoxní mezistupeň, kdy Česká republika je význačným producentem jednodenních kuřat. Ta následně vyváží na výkrm do zahraničí, kde se z nich stanou jateční kuřata, která potom opět dováží ke zpracování do České republiky. Takže se objevují z mého pohledu nelogické transfery, kdy se produkt na území České republiky nezpracuje od samého začátku až do konce.

Konkurenční prostředí dvoucifernou inflaci už není schopno zvládnout, je logické, že se inflační tlaky začnou promítat do cen. Inflace se nepromítla do cen důsledně u všech ve vertikále, někde byla v cenách utlumena.

Takové indicie nemáme. Obchodní nebo byznysová strategie Kauflandu a Lidlu je naprosto rozdílná, nemají koordinaci svých obchodních praktik, ale z hlediska soutěžního práva jsou jedním subjektem, protože mají společného vlastníka. To znamená, je to z hlediska soutěžních pravidel jeden soutěžitel. Kdybych to řekl úplně lapidárně, tak kdyby se Kaufland a Lidl dohodli společně na stejných podmínkách třeba cenotvorby a podobně, tak to nebude protisoutěžní jednání.