Jindřich Šídlo: Miloš Zeman nikdy nepřekoná Miloše Zemana

Jestli si za to, že oceňovali své známé a spolupracovníky, zaslouží kritiku i Zemanovi předchůdci Václav Havel a Václav Klaus.

Proč je podle komentátora Jindřicha Šídla správné, že premiér Petr Fiala (ODS) do Vladislavského sálu dorazí.

Už teď se ale odehrává „předehra“. Hrad totiž na slavnostní akci opět nepozval některé vysoké ústavní činitele včetně šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Nebo také senátora Miloše Vystrčila (ODS), u kterého se předpokládá, že bude pokračovat jako předseda Senátu. „Je to msta,“ říká komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo .

„To si člověk vždycky říká, kde je to dno? A myslím, že tady jsme zase jedno prohloubili o něco níž. A že je od roku 2013 s čím soutěžit,“ pokračuje novinář.

„Petr Fiala chápe to, co nechce chápat Miloš Zeman: že nejde o jednotlivé osoby. Jde o to, že Fiala je předsedou vlády. A v den státního svátku na pozvání nejvyššího ústavního činitele, si myslím, že je téměř povinnost tam jít,“ vysvětluje.