„Každý je nahraditelný, Josef Abrhám ne.“ Vzpomínka na noblesního herce

Ve věku 82 let zemřel v pondělí herec Josef Abrhám. Odešel necelý rok po úmrtí své manželky a celoživotní herecké partnerky Libuše Šafránkové. Josef Abrhám patřil k nejtalentovanějším a také nejpopulárnějším českým hercům, dokázal obsáhnout humorné i vážné polohy ve filmu i v divadle. Za jeho kariérou se ohlížíme ve zvláštním vydání podcastu 5:59.

Josef Abrhám byl známý svými rolemi v divadle i ve filmu. Zahrál si třeba knihkupce ve snímku Vrchní, prchni nebo Ichareva v inscenaci Činoherního klubu Hráči. „Byl naprosto mimořádný, protože to jeho herectví nebyla pouhá interpretace, bylo velmi tvůrčí,“ říká v podcastu 5:59 teatroložka Jana Machalická.

Knihkupec z filmu Vrchní, prchni, divadelní teoretik ve snímku Jára Cimrman ležící, spící nebo třídní učitel v komedii Marečku, podejte mi pero. To jsou jen některé ze slavných rolí Josefa Abrháma. Pro jeho kariéru ale podle teatroložky, divadelní kritičky a vedoucí rubriky Kultura v Lidových novinách Jany Machalické bylo významnější jeho působení na divadelních prknech.

Po krátkém angažmá v Divadle na Vinohradech nakonec zakotvil v Činoherním klubu. „Činoherní klub, Divadlo Na Zábradlí, Divadlo za branou – tato tři divadla určovala divadelní tvorbu 2. poloviny 60. let. A myslím si, že toto období už se nikdy nezapakovalo a zůstává v dějinách českého divadla jedinečné, neopakovatelné,“ vysvětluje teatroložka.

Odešel do Národního divadla, ale ani tam nebyl podle divadelní kritičky spokojený. „Pak s (manželkou) Libuší (Šafránkovou) odešli úplně od divadla. Říkal, že ztratil motivaci pro divadlo, že už ho přestalo zajímat a že to byl určitý druh vyhoření. A skutečně od toho dvaadevadesátého on už vůbec nehrál,“ popisuje.