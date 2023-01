Novinář: Pavlova role v NATO se někdy přeceňuje, ale byla to obrovská škola

Dva prezidentští kandidáti, dvě pozoruhodné kariéry. Zatímco Andrej Babiš vstupoval před lety do politiky s pověstí úspěšného podnikatele, jeho soupeř Petr Pavel má za sebou příběh vojáka, který působil na velmi vysokých postech v tuzemské armádě i v rámci NATO. Jak vypadaly tři dekády Pavlova profesního života po roce 1989? A co mohou znamenat pro jeho působení v politice?

Že se Pavel několikrát za svou vojenskou dráhu dostal do konfliktu s vládou, které byl podřízen.

Co provázelo jeho působení v čele české armády i Vojenského výboru NATO.

Jakým způsobem Petr Pavel dokráčel až do nejvyšších vojenských funkcí.

Velkou pozornost si v kampani před prezidentskými volbami získala komunistická minulost jak Petra Pavla, tak Andreje Babiše. Oba například za minulého režimu vstoupili do Komunistické strany Československa.

Oba ale také odmítají určitý výklad jiné části jejich předlistopadového působení. Babiš odmítá, že by i přes zápis ve svazcích Státní bezpečnosti byl její agent. A Pavel zase uvádí, že ani zahájení kurzu vojenské rozvědky ještě v roce 1988 z něj nedělá komunistického rozvědčíka. Každopádně absolvování kurzu - který Pavel dokončil až po sametové revoluci - mělo důsledky pro jeho další kariéru.

„Takový začátek Petra Pavla předurčoval do vyšších postů,“ říká v rozhovoru pro podcast 5:59 novinář Jan Gazdík, který se zaměřuje na obranu a bezpečnost a který Pavlovu dráhu začal sledovat už v 90. letech. Zblízka ho poznal v době jeho působení v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Právě tam si současný finalista prezidentských voleb vysloužil uznání, povýšení a také vysoká vojenská vyznamenání v Česku i ve Francii.

V lednu 1993 totiž Pavel v čele záchranné operace vyvezl z obležení do bezpečí více než pět desítek francouzských vojáků. „O náročnosti té mise svědčí mimo jiné to, že tam bylo několik mrtvých francouzských vojáků. Byly to velmi tvrdé situace,“ popisuje Gazdík s tím, že v jednu chvíli měl prý Pavel dokonce „pistoli u hlavy“.