Polistopadová kariéra Andreje Babiše. Jak ovládl Agrofert a šel do politiky

Už na konci tohoto týdne voliči rozhodnou o příštím českém prezidentovi. Aktuální průzkumy favorizují generála ve výslužbě Petra Pavla. Kariéra jeho protikandidáta, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ale nabízí řadu momentů, kdy se v ostré konkurenci nakonec dokázal prosadit. Co víme o klíčových událostech v Babišově polistopadovém působení?

Jak se Babišův obchodnický styl promítá do politické dráhy současného uchazeče o Hrad.

Z Maroka až do finále souboje o hlavu českého státu. Tak by se dala stručně popsat dráha Andreje Babiše, kterou urazil od sametové revoluce v roce 1989. Tehdy působil na severu Afriky jako československý obchodní zástupce.

„Nikdo ho nepřevezl. Můžeme si představit počítač, který dokáže řešit několik souběžných matematických operací najednou a zároveň z toho dokáže udělat syntézu. V tom je svým způsobem asi jeho genialita. A je to něco, co mu určitě umožnilo řídit tak obrovský kolos jako Agrofert,“ zamýšlí se Pergler, který připomíná, že Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů musel akcie Agrofertu v roce 2017 vložit do svěřenských fondů.