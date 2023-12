Případ Slopné: Povedou nové důkazy k obnovení procesu?

„Ten případ stojí na dvou základních důkazech: Jedno z toho jsou pachové stopy, čemuž jsme se věnovaly v celém jednom dílu, zpochybnily jsme to, jak se pachové stopy v Česku dělaly do roku 2018,“ říká v podcastu 5:59 Adéla Jelínková, investigativní reportérka Seznam Zpráv.

Rakašovi se s jedním z odsouzených, Marošem Straňákem, potkali ve vazbě. Milan Rakaš tvrdil, že se mu tam Straňák k tomuto činu přiznal, později to samé dosvědčil i jeho bratranec Ludvík. Reportérkám Seznam Zpráv se ale s druhým jmenovaným podařilo po deseti letech spojit a on se jim svěřil, že si svědectví vymyslel. Prý výměnou za nižší trest, který jeho bratranci Milanovi měl slíbit státní zástupce Leo Foltýn.

„My jsme byli jako poškození rádi, že někoho odsoudili a nikdo to neřešil. Víš, jak to myslím?“ ptal se Sedlářův vnuk odsouzeného Šimona. „Rozumím, prostě jste to chtěli mít uzavřený,“ odpovídá Šimon. „Prostě se to nějak uzavřelo a teď se to zase začalo vytahovat, holky začaly rozplétat ty uzlíčky. Kdo ví, jak to dopadne, a třeba si dáme pivo,“ pokračoval v telefonním hovoru vnuk Miroslava Sedláře.