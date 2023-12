Nové důkazy ukazují jiný příběh zapomenuté vraždy

Oba muži celou dobu tvrdí, že s útokem na důchodce nemají nic společného. Reportérky Seznam Zpráv po okolnostech vraždy pátraly víc než rok. To, na co přišly a co jim svědkové a další osoby zainteresované v případu řekli, se zásadně liší od příběhu, který prezentovali policisté, žalobce i soudy.

Libor Losa - soudce Vrchního soudu v Olomouci, Šimona se Straňákem v roce 2014 poslal pravomocně do vězení na více jak dvacet let.

Zhruba po roce vyšetřování, 1. října 2012, policisté z vraždy obvinili Maroše Straňáka a Davida Šimona. „Společným jednáním doposud nezjištěným způsobem vnikli do rodinného domu poškozeného Miroslava Sedláře s cílem zmocnit se pro vlastní obohacení šperků a peněz v majetku manželů Anny a Miroslava Sedlářových,“ napsali policisté do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Sám Milan Rakaš se po svém výstupu u soudu do vězení už nikdy nevrátil. Podle bratrance Ludvíka to byla součást dohody se žalobcem slopenské vraždy - Leem Foltýnem. Ten se o své roli v případu odmítl s reportérkami bavit.

Řezníčkova slova před soudem na rozdíl od Kucíka zpochybnil jeho tehdejší společník z hospody, na kterého se mladík odvolával. Řezníčkův scénář odmítal i čtvrtý spolujezdec. Mladíkova výpověď navíc vůbec nezapadala do časové osy případu, jak ji stanovil vrchní soud. Ten Sedlářovu smrt stanovil na čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou (viz grafika na konci článku).

„Sedlář měl ve sklepě dílničku a tam opravoval lidem zbraně, tlumiče a tak dál. A já osobně se můžu domnívat, že rodina před námi některé věci stoprocentně uklidila. Samozřejmě to mohla být motivace toho pachatele, nevíte, kolik inkasoval peněz nebo co komu vyráběl. Jestli se tam s někým dohadoval kvůli zakázce. On to všechno dělal na koleni, asi byl šikovný,“ řekl reportérkám hlavní vyšetřovatel případu Pavel Kucík.