Pět vzpomínek na knížete Karla: Vyšel s každým a nikdy se nepovyšoval

V pražské Lucerně se v sobotu 9. 12. 2023 od 16 do 22 hodin koná akce Karel žije dál k uctění památky Karla Schwarzenberga, s koncertem, výstavou, promítáním fotografií a filmů a setkáním jeho přátel. Vstup do vnitřních prostor jen na omezené množství vstupenek, do pasáže s výstavou a přenosem koncertu na obrazovku je vstup volný.

Z těchto dřevíčských seancí nakonec vznikla kniha Připraven sloužit. Název, který prý Schwarzenberga vystihuje. „Nazvali jsme ji Připraven sloužit, protože to bylo to, co ho definovalo. A taky to, co ho potom trápilo. Protože mu ubývaly síly a on viděl, že už nemůže sloužit tak, jak by chtěl a sám pro sebe potřeboval,“ dodává Renata Kalenská.