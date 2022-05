Podcast 5:59: Nový prezident nebude proruský. Ať to bude kdokoli

Co názorovou otočku způsobilo? Záleží na tom, koho Zeman jako prezidenta doporučuje? Co všechno víme o potenciálních kandidátech a jejich šancích ho na Pražském hradě nahradit? A jaká kampaň nás vlastně čeká?

„Miloš Zeman dělal (až donedávna) všechno pro to, aby ruské zájmy tady byly co nejvíce slyšet, aby byly prosazovány,“ říká komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo k názorovému obratu hlavy státu na Rusko z poslední doby.

V Česku se pomalu roztáčejí kola souboje o to, kdo nahradí Miloše Zemana na pražském Hradě. Podle komentátora serveru Seznam Zprávy Jindřicha Šídla bude příští přímá volba prezidenta podobně vypjatá jako ty minulé, ze kterých vyšel jako vítěz právě Zeman. Češi se ale některých novinek přece jen dočkají - a to ať už nakonec bude příští hlavou státu kdokoliv.

„Nebudeme mít prokremelského prezidenta,“ myslí si Šídlo. A to ani v případě, že se do volby oficiálně přihlásí expremiér Andrej Babiš nebo odborář Josef Středula. „Nedívají se na Východ,“ dodává. Pravděpodobné tentokrát podle Šídla není ani to, že nový prezident bude - na rozdíl od svých předchůdců - pařit mezi silné osobnosti, které se dostali do čela státu po sametové revoluci.