Podivná smrt muže s kontakty. Horák je klíčem ke spoustě kauz, říká Kroupa

A jaké jsou šance, že se dozvíme, co přesně se v osudný den v dubajském apartmánu stalo?

Kdo byl Martin Horák a proč by se o jeho smrt měly české úřady zajímat?

Ve veřejném povědomí jeho jméno dlouho absentovalo. Vloni v březnu se však „proslavil“, když jako doprovod tehdejšího hradního kancléře Vratislava Mynáře odletěl do katarského Dauhá. Cestu za tamním emírem, kterému předali pozvánku k návštěvě Česka, prozradila fotografie z letadla uveřejněná serverem iRozhlas.cz . Mise přitom proběhla bez vědomí vlády nebo jen ministra zahraničí.

O více než rok a půl později, na konci letošního září, Horák na dovolené v Dubaji za zvláštních okolností zemřel. „O tom, co se stalo v hotelovém apartmánu, víme strašně málo. Protože u toho, kdy měl Martin Horák vyskočit z terasy hotelu Atlantis, byl jenom Martin Horák,“ popisuje investigativní reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa.

Sám Kroupa znal muže - který podle jeho zjištění udržoval vztahy s Vojenským zpravodajstvím a Bezpečnostní informační službou - řadu let a nedávno zmapoval jeho poslední stopy . Teď v rozhovoru pro podcast 5:59 reportér přidává další podrobnosti ze svého pátrání.

A vysvětluje, proč mimo jiné považuje případ za zajímavý. „Martin Horák tím, co dělal, pro koho to dělal a jak dlouho to dělal, tak ten jeho život poskytuje klíč ke spoustě kauz, které se tady odehrály. A je jich opravdu velmi mnoho,“ podotýká Kroupa.