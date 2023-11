Krátce před smrtí v Dubaji Mynářova druha zadrželi. Měl u sebe plán velké zakázky

Krátce před odletem ho zadržela policie. Bylo to kvůli případu podnikatele Jindřicha Špringla souvisejícího s kauzou Dozimetr.

Martin Horák cestoval do Dubaje, kde zemřel, s mladší dcerou. Manželka kvůli problému s doklady musela zůstat v Praze.

Až do jara minulého roku byly schopnosti pražského podnikatele Martina Horáka známy jen v zákulisí byznysu a - jak se dále dočteme - u tajných služeb.

Když ho však potom 23. března 2022 na lince Praha-Dauhá kdosi vyfotografoval , jak doprovází do Kataru Zemanova kancléře Vratislava Mynáře, a předal snímek médiím, zůstalo už jméno Martin Horák v obecném povědomí.

Že věc prověřuje, uvedla i česká policie v Praze, ale z reakcí sesbíraných v policejních kruzích spíše vyplývá, že dosud fakticky nedělala nic. Komentář mluvčího pražské policie Jana Daňka to vystihuje: „Mohu potvrdit, že se případem zabýváme, kriminalisté ale nechtějí podávat žádné další informace.“

Seznam Zprávám se tak podařilo sestavit obrázek posledních dnů tohoto podnikatele před osudným odletem do Dubaje. Následná sebevražda do něj vůbec nezapadá…

Hlavní charakteristikou Martina Horáka bylo to, že měl silnou vazbu na svoji rodinu. Když mu zavolaly dcery nebo manželka, s níž byl od střední školy, věnoval se jim, ať řešil cokoli. Což je důležitý detail vzhledem k následujícím událostem.

S mladší dcerou také odletěl v září na osudnou dovolenou do Dubaje. Původně měla letět i jeho žena, ale kvůli brzy neplatnému pasu ji nepustili do letadla. Martin Horák chtěl výlet zrušit, na naléhání manželky přece jen s dcerou odletěl.

Nezdá se však, že by před odletem do Dubaje byl Martin Horák pod větším tlakem, než byl zvyklý - vzhledem k tomu, čím se zabýval a s kým se stýkal.

Horák se Špringlova případu nebál. Ale věděl, co policisté v jeho počítači najdou.

„Na obvinění v Dozimetru jsme na něj nic neměli, to musel vědět,“ potvrzuje detektiv, který na kauze pracuje. Martin Horák měl obavu z něčeho jiného. V počítači měl totiž dokumentaci k veřejné zakázce na trasu tramvaje přes horní část Václavského náměstí. Problém byl v tom, že zakázku dopravní podnik ještě oficiálně nevypsal.

„Neměl co mít tu dokumentaci u sebe. Byl z toho hodně nervózní,“ prozradil reportérovi právník, s nímž kvůli tomu Martin Horák konzultoval alibi. „Poradil jsem mu, a pokud vím, tak to vyřešil,“ dodává však advokát, že do Dubaje mohl jeho klient odletět bez obav.