Potíže ministra Blažka. Zlepšuje justici, nebo chrání sebe a přátele?

Sám ministr se opakovaně vyjádřil, že prověřování policie je formalita a že žádnou „kauzu“ nemá. Podle Jelínkové to ale není pravda – a to přesto, že činnost policistů zatím nevyústila v žádné obvinění. „Ta podezření, která vůči němu policie má, jsou extrémně závažná,“ říká novinářka, která také s kolegou Lukášem Valáškem ve věci provádí vlastní investigaci.

SU ČR se důrazně ohrazuje a jednoznačně odmítá odůvodnění ministra spravedlnosti nejmenovat do funkce místopředsedy KS v Brně Mgr. Aleše Novotného. Blíže viz tiskové prohlášení: https://t.co/pmJCcfA2pv

V případě soudce Novotného se Blažek rozhodl nejmenovat ho místopředsedou Krajského soudu v Brně. Podle Soudcovské unie ale svůj krok dostatečně nevysvětlil. A novinářka Jelínková zdůrazňuje i to, že by to byl právě tento soud, u kterého by kauza kolem Blažka skončila, pokud by dospěla až k obžalobě.