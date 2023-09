Tři důvody k obavám: možné scénáře po Alijevově bleskové válce v Karabachu

Jakými cestami by se konflikt mohl rozhořet ve větší válku s dopady na celý region.

Že nejnovější střet o Náhorní Karabach netrval dlouho, k eskalaci ale oblast mířila desítky let.

Na jižním Kavkaze se mění poměr sil. A to po konfliktu, který trval jen něco málo přes 24 hodin. Během tak krátké doby dokázal Ázerbájdžán od úterního zahájení své ofenzivy porazit arménské separatisty v Náhorním Karabachu. O tom, jak bude vláda nad horskou oblastí a jejími obyvateli vypadat dál, teď obě strany konfliktu jednají.

„Směřovalo to k tomu celé dekády,“ říká o opětovném probuzení násilí analytička Alissa de Carbonnelová z nevládní Mezinárodní krizové skupiny (International Crisis Group, ICG). V rozhovoru pro podcast 5:59 připomíná řadu střetů, které se o Karabach mezi arménskými silami a Ázerbájdžánem odehrály. Předchozí válka trvala v roce 2020 šest týdnů. A i tehdy dokázalo Baku zvítězit a získat velké kusy území.

V době Sovětského svazu byl Náhorní Karabach autonomní oblastí (AO) v rámci Ázerbájdžánské SSR. Baku ale pak autonomii regionu zrušilo. Součástí arménského vzbouřeneckého útvaru v minulosti byly i části Ázerbájdžánu, které do někdejší AO nepatřily. Separatisté nad většinou z nich postupně ztratili kontrolu, ve válce v roce 2020 Baku dobylo i část původní AO.

Navíc Ázerbájdžán při ofenzivě nešetřil ráznými výroky. Třeba o tom, že bude bojovat, dokud neuvidí na druhé straně „vlát bílou vlajku“ a nedosáhne stanovených cílů. „V podstatě tím potvrdili, co říkají už dlouho – že jim nejde o nic menšího než o demontáž institucí a úřadů, které v Náhorním Karabachu fungují od 90. let. Tedy o úplnou likvidaci této separátní entity,“ říká expertka s odkazem na mezinárodně neuznanou Republiku Arcach, kterou etničtí Arméni vyhlásili.

Situaci karabašských separatistů nezachraňuje ani fakt, že porážku oficiálně nepřiznali. Formálně vyhlášené příměří se totiž neopírá o realitu. „Je férovější to nazvat kapitulací,“ míní analytička de Carbonnelová. Ostatně i separatistické „úřady“ prohlásily, že s klidem zbraní souhlasily, protože pod tlakem ofenzivy ani neměly na výběr.

Velkou otázkou je nyní další osud obyvatel Náhorního Karabachu, kde žije asi 120 tisíc etnických Arménů. Záležet bude podle všeho především na tom, jakým způsobem se Ázerbájdžán k věci postaví. V minulosti ji přitom nevnímal jako něco, o čem by se v rámci všemožných rozhovorů s Arménií mělo cenu bavit.

Otazníků je ale víc. Vedle situace obyvatel arménského původu analytička zmiňuje také obavu, že dojde k destabilizaci Arménie. Nejen v ulicích hlavního města Jerevanu se už totiž objevily protesty proti způsobu, jak k dění kolem Karabachu přistoupila arménská vláda v čele s premiérem Nikolem Pašinjanem. Rozkymácení země by přitom mohlo mít dopady na celý region.

A do třetice je podle de Carbonnelové nutné vnímat i další riziko – možnost, že se boje rozšíří mimo Náhorní Karabach. Vojenské střety by se pak mohly odehrávat třeba podél celé hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem. „Ze zkušeností víme, že k propuknutí násilností může vést i poměrně nenápadný spouštěč. Napětí je teď natolik vyšponované, že bez přímých komunikačních linek, které by po případném násilném incidentu umožnily deeskalovat, bude ta situace opravdu nebezpečná,“ dodává analytička.