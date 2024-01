Už dva týdny zůstávají doma tisíce zaměstnanců hutí Liberty Ostrava. Problémy největšího výrobce oceli v Česku ale dopadají i na řadu dalších firem a lidí. Podnik nebyl schopný platit za dodávky energií, před Vánoci ho to dohnalo. Kam krize míří?

Co bude rozhodovat o tom, jestli se do zastavené firmy vrátí hutnický ruch.

O cestě ostravských hutí až do stavu, kdy do výrobních hal neproudí teplo nebo teplá voda.

Za více než sedmdesát let vystřídal hutnický a strojírenský komplex v jižní části Ostravy nejrůznější majitele a jména. Na místě někdejší Nové huti Klementa Gottwalda dnes leží podnik Liberty Ostrava, který zaměstnává kolem šesti tisíc zaměstnanců. Současná krize této společnosti ale nemá důsledky jen pro ni samotnou.

„Odbory odhadují, že po započtení dodavatelských firem navázaných na Liberty by mohlo být v ohrožení až 20 tisíc pracovních míst,“ říká reportér byznysové redakce Seznam Zpráv Daniel Novák . V rozhovoru pro podcast 5:59 upozorňuje, že především v podmínkách Moravskoslezského kraje jde o špatnou zprávu. Na pracovním trhu sice stále panuje poměrně dobrá situace, na Ostravsku je ale míra nezaměstnanosti dlouhodobě vyšší než ve zbytku republiky.

Potíže ostravských hutí vygradovaly v prosinci jen krátce před Vánoci. Tehdy jim přestala dodávat energie firma Tameh Czech, která se dostala do platební neschopnosti a zbankrotovala. Klíčovou okolností je tu ale dluh ve výši téměř dvou miliard korun –⁠ jde totiž o částku, kterou Tamehu nezaplatila právě společnost Liberty Ostrava.

Ve chvíli, kdy Liberty neměla u dodávek energií alternativu, následovalo zastavení provozu. „Nová huť a její klíčové provozy, třeba vysoké pece a koksárny, jsou momentálně v tzv. teplém útlumu. Je to něco jako spánkový režim, který umožňuje hladké znovuobnovení výroby ve chvíli, kdy pro to budou podmínky,“ popisuje Novák. Zatím se ale pece a stroje nerozeběhly, a tisíce zaměstnanců tak už od 22. prosince zůstávají doma se stoprocentní náhradou mzdy.

Důležitou okolností je také majetkové pozadí hlavních aktérů příběhu. Obě společnosti –⁠ Liberty Ostrava a Tameh Czech –⁠ totiž ještě před pár lety paradoxně patřily do stejného podniku.

Souboj dvou ocelářských velkopodnikatelů je ale jen jednou z okolností krize v Liberty. Podnik se totiž dostal do finančních potíží, ke kterým podle reportéra Nováka vedla řada vnitřních i vnějších vlivů. Jednak nepříznivý vývoj na trhu s ocelí, kde klesá poptávka a také marže výrobců. A poté je tu způsob řízení Liberty Ostrava i celé mateřské společnosti.

„Holding Sanjeeva Gupty se vyznačuje dlouhodobě nepřehlednými a nejasnými finančními toky uvnitř jeho skupiny. Jiné Guptovy firmy si z Liberty Ostrava ve formě půjček vytáhly v minulých letech osm miliard korun. Není příliš jasné, na co ty peníze šly a kam vlastně šly,“ říká Daniel Novák. A připomíná, že ke vrácení peněz do ostravského podniku vyzvala v prosinci i česká vláda. Oficiální reakce z Guptovy strany ale nepřišla.

Na otázku, kam se může krize jednoho z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji ubírat dál, není jednoduchá odpověď. Bezprostředně je ale podle novináře Nováka klíčové, jak dopadne jednání mezi Liberty a Tamehem o dodávkách energií: „Na tom závisí, kdy se hutníci a pracovníci Tamehu vrátí do práce.“

V delším horizontu reportér považuje za důležité, jestli se Liberty podaří najít kapitálovou investici. A poté co řeknou věřitelé restrukturalizačnímu plánu, který by měla Liberty do března vypracovat. Kromě Tamehu –⁠ který už dnes vedle Mittalovy firmy spoluvlastní také polský energetický holding Tauron –⁠ bude mít slovo i český stát, respektive EGAP.