Nátlak na profesory v IKEM? „Policie má konkrétní důkazy,“ říká reportér

Vydírání, manipulace, nátlak na lékaře - po více než měsíci od policejního zásahu v pražské nemocnici IKEM vrhají policejní dokumenty světlo na praktiky v tomto prestižním zdravotnickém zařízení. Tři členové managementu navíc čelí trestnímu stíhání. Co přesně se v útrobách vyhledávané nemocnice dělo?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč policie podezřívá tři členy managementu IKEM z vydírání.

Proč se kriminalisté domnívají, že dokumenty, kterými měli exšéf nemocnice Michal Stiborek a jeho náměstek Jiří Malý vydírat některé lékaře, jsou falešné.

Měsíc a půl po zásahu elitních policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu a Generální inspekce bezpečnostních sborů v prestižní pražské nemocnici IKEM došlo na obvinění. Kriminalisté podezřívají bývalého ředitele IKEM Michala Stiborka, jeho zástupce Jiřího Malého a ředitele IT oddělení Petra Rašku z vydírání některých lékařů v nemocnici.

Pod nátlakem podle zjištění policie měli být zejména kardiochirurgové Ivan Netuka a Jan Pirk, který je také senátorem za TOP 09. Jen pro připomenutí: tito dva se snažili před výběrovým řízením na ředitele IKEM upozorňovat na nestandardní způsoby řízení právě Michala Stiborka, který plánoval svůj post v čele instituce obhájit.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek.

Investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek v podcastu 5:59 například popisuje, že oba tvrdili, že v nemocnici dochází k nátlaku na lékaře skrz „smyšlené nebo polosmyšlené kauzy“. Své podezření přednesli na senátním zdravotnickém výboru a sdělili ho i ministru zdravotnictví z TOP 09 Vlastimilu Válkovi.

„Právě proto podle kriminalistů stálo za to tlačit na tyto pány, aby vzali zpátečku, uklidnili se a nenapadali vedení IKEM, které chtělo obhájit svůj post,“ vysvětluje Blažek.

Materiály k vydírání

Z textu obvinění, do kterého Vojtěch Blažek nahlédl, vyplývá, že policisté mají svá podezření opřené o zcela konkrétní důkazy. Reportér například popisuje nahrávku, kterou si pořídil právě už zmíněný Netuka v roce 2021 a ve které mu Stiborek a Malý vyhrožují, že zveřejní „kompromitující materiály“.

„Náměstek Malý tam deskami tluče o stůl a říká, že když pan Netuka nebude poslouchat, tak „to půjde ven“ a „že ho to může společensky zničit“, možná i odborně. A zároveň tam ředitel Stiborek na té nahrávce - tak jak tvrdí policie - říká, že zná spoustu lidí, kteří pracují fyzicky,“ říká Blažek. Policisté a ostatně i kardiochirurg tuto narážku přitom vnímají jako výhružku fyzickým napadením. Obdobně pak podle kriminalistů měl Stiborek vyhrožovat i Janu Pirkovi.

Připomeňte si, co se dělo těsně po razii v IKEM Razii elitních policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se podcast 5:59 věnoval už na začátku září. Poslechněte si, jak zásah vypadal. „Razie otevřela novou část kauzy.“ Reportér popisuje zásah policie v IKEM

Stíhaní se nicméně ke kauze odmítli vyjádřit. Jen bývalý náměstek Malý podle Blažka na policii vypovídal a mluvil o vztazích na pracovišti nebo „naznačoval, že se vedení IKEM stalo obětí politického nátlaku“.

Zároveň zmiňoval, že by se policisté měli zaměřit na už zmíněné „kompromitující materiály“ a zjistit, zda tvrzení v nich nejsou založená na pravdě. Blažek ale popírá, že by to byl směr, kterým se policisté primárně ubírají.

„To vyšetřování pracuje s verzí, že ty dokumenty jsou falešné. A to proto, že se jednou ten dokument objevil s podpisem a podruhé bez podpisu. To je přece zvláštní. A potom oba pánové tu věc oznámili policii, vypovídali o ní a nedává moc logiku, proč by upozorňovali na to, že jsou vydírání pravými dokumenty, které je mohou skutečně zničit,“ myslí si reportér. Nicméně dodává, že se problémem ještě bude zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Už teď je ale podle Blažka zjevné, že kauza může poškodit pověst prestižní nemocnice. Reportér podotýká, že skutečnosti, o kterých mluví policisté v obvinění, „dávají nový vhled do fungování vedení IKEM“. „Pokud se tam dělo to, co jsme popisovali, tak to ukazuje na naprosto nezdravé prostředí a podle mě je to velká reputační rána,“ říká.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, v jakém bodě dění v IKEM naráží na více než deset let starou kauzu Kardio Port nebo proč je do případu zapletená i Generální inspekce bezpečnostních sborů, která se má zabývat podezřeními na prohřešky policistů. Poslechněte si v přehrávači na začátku článku.