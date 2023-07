Úkolem je odstrašit Rusko. A co Ukrajina? Začíná druhý summit NATO za války

Lídři členských států Severoatlantické aliance budou znovu debatovat o další podpoře Ukrajiny a jejím případném začlenění do NATO. Do Vilniusu, kde se summit špiček Aliance koná, nakonec podle agentury Bloomberg osobně dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten už v neděli zmínil, že by prozatím měla Ukrajina od Aliance dostat „jasné bezpečnostní záruky“.

„Z vojenského hlediska je to (dodání kazetové munice z USA) důležité. Podle některých vojenských analytiků to opravdu má potenciál výrazně napomoci Ukrajině. Někteří hovoří o tom, že to je důležitější než třeba letouny F-16. (…) Ale z humanitárního hlediska je to kontroverzní,“ říká Ditrych. Zároveň ale upozorňuje, že v této válce už tento typ munice použily obě strany konfliktu.