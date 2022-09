Smutný příběh české levice

V českých městech a obcích se naplno rozběhla povolební jednání o tom, kdo povede radnice a magistráty. Mezi politiky se mezitím rozhořel boj o interpretaci výsledků komunálních voleb, ve kterých se všechny strany cítí jako vítězové a nikdo jako poražený. Co jsme se skrze ně tedy dozvěděli o rozložení politických sil v Česku?

A odpovídá na to, jestli je možné po komunálních volbách vyvodit, jak voliči hodnotí dosavadní řízení vládní pětikoalice.

Po sečtení všech hlasů v komunálních volbách si o sobě všechny strany myslí, že zvítězily. Nebo to alespoň tvrdí jejich lídři.

„Když sčítáme všechny platné hlasy pro jednotlivé strany napříč celou Českou republikou, tak nám výsledek neřekne nic. Jen do velkého magistrátu má v Praze volič 65 hlasů, na malých dědinkách je to pět nebo sedm hlasů. To je nesouměřitelné,“ vysvětluje Lebeda.