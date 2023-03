Škoda za 14 miliard a svědek, který si všechno rozmyslel

Kauza ROP Severozápad se stala synonymem pro podvody a malé domů při rozdělování evropských dotací v Česku. Teď ale případ, ve kterém jde podle obžaloby o škodu za 14 miliard korun, přinesl u soudu zásadní obrat. Klíčový svědek totiž vzal zpět svou výpověď popisující rozsáhlé podvody. Proč to udělal? A co se bude dít dál?

Co může znamenat to, že svou výpověď teď popřel klíčový svědek obžaloby.

Není přitom úplně jasné, co vedlo k „otočce“ svědka Kušnierze, který zároveň prohlásil, že už nestojí o status spolupracujícího obviněného. U soudu sice uvedl i to, že byl ke spolupráci s policií a obžalobou donucen, podle Nohla ale můžeme o jeho motivech zatím „jen spekulovat“.

Co bude s kauzou dál? „Případ řeší soudce Jiří Blažek, který připustil, že je to samozřejmě zvrat. Následně přidal takový vtipný dovětek, že nyní bude aspoň celý případ zajímavější,“ popisuje novinář. Podle jeho informací chtějí vyšetřovatelé prověřit, co Kušnierze vedlo ke změně výpovědi.

Po obratu ve stěžejní výpovědi není vyloučeno, že soud dopadne zprošťujícím verdiktem. Stát by tak nemohl po současných obviněných vymáhat způsobenou škodu, vysvětluje Nohl. Ale nejen to: „Znamenalo by to, že by byl Petr Kušnierz jediný, kdo si za všechny ostatní odpykal trest vězení.“