„Práce se strachem a nedůvěrou.“ Reportéři odhalují metody kyberpodvodníků

Co napomáhá tomu, že v posledních letech podobných podvodů v online prostoru rapidně přibylo.

Datový novinář Seznam Zpráv Petr Juna a jeho kolega, youtuber Jiří Burýšek , podrobně popsali podvod, kterému se říká „falešný bankéř“. „Někdo vám zavolá a vypadá to, že je z vaší banky. (…) Oznámí vám, že váš účet byl napaden, ale ze začátku po vás vlastně nic nechce,“ říká Burýšek.

„Mluvili jsme s paní, která takhle přišla o 320 tisíc korun,“ vysvětluje youtuber. Žena na pokyn podvodníků šla do banky a vybrala veškeré úspory. Celou dobu přitom měla „falešného bankéře“ na telefonu. „Pak jí řekl, že teď dají peníze na bezpečný účet,“ popisuje. Žena pak nevědomky peníze vložila do bitcoinmatu.

„Je to šest minut koncentrovaného psychického nátlaku. Vyhrožují oběti tím, že její účet bude zmražený, že se stává spolupachatelkou trestné činnosti a že půl roku neuvidí svoje peníze,“ popisuje Juna.

Většinou ale poškození stráví podle novinářů s podvodníky na telefonu v součtu i několik hodin. Kromě opakovaného nátlaku se navíc pachatelé snaží cílit na lidi, kteří se nevyznají v investicích. A díky tomu, že lidé tráví stále více času v online prostředí, to nemají složité.

„Nemusejí vytvářet pro každého člověka speciální aktivitu. Vytvoří jednu reklamu, jeden portál, hodí to do světa a ono si to potom žije svým životem a vydělává jim peníze samo,“ vysvětluje Juna.