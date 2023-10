Stíhačka, která změní českou armádu. Nákup F-35 ale znamená i velké nároky

I když se může zdát, že armáda v poslední době už obdržela řadu nové techniky, v mnoha sektorech je stále co dohánět. „Když se člověk podívá, co tady mají vojáci nového, tak jsou to třeba gripeny, jsou to pandury (obrněné transportéry), byly to letouny CASA. Ale že by na každé základně člověk viděl něco nového? Vůbec. Je to většinou desítky let stará technika. A válka na Ukrajině tady rozproudila nákupy, které jsou opravdu v astronomických částkách,“ komentuje situaci reportér Seznam Zpráv Jaroslav Gavenda.