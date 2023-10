Nákupy nekončí. Armáda chce kromě stíhaček i nová transportní letadla

Ve hře jsou tři možné stroje. Největším favoritem je podle Čepelky brazilský Embraer KC-390 Millenium. Při případném nákupu mu hraje do karet i to, že se na výrobě podílí Aero Vodochody, které vyrábí náběžnou hranu křídla, dveře, nákladní rampu a druhou část zadního trupu.

Mluví se ale i o Airbusu A-400 a Lockheedu C-130 Hercules. „Myslím, že se v nejbližší době dozvíte, jakým směrem by se armáda chtěla ubírat. My teď vyhodnocujeme velmi detailně materiály, které jsme připravovali, a myslím, že paní ministryně obrany v brzké době oznámí, jakým směrem bychom se vydali,“ nastínil Čepelka, že konečný verdikt je na spadnutí a v první fázi by armáda chtěla dva kusy středních transportních letadel.