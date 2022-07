Kdo a co může za zkázu v Českém Švýcarsku? Musíme změnit zákony, říká vědec

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko rozvířil v tuzemsku debatu o klimatické změně, jejích příčinách a následcích. Objevuje se ale i kritika správy lesa v národním parku. Ekologové upozorňují, že nebýt sucha v krajině, plameny by se tak rychle nešířily. Mají si Středoevropané na podobné projevy extrémních výkyvů počasí začít zvykat?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Přírodovědec Jakub Hruška upozorňuje, že požár v Českém Švýcarsku je projevem změn klimatu, na který už dlouho vědci upozorňují. „Musíme se připravit na to, že počasí ve střední Evropě bude jiné, než bylo dřív,“ říká.

Oheň podle něj nejspíš vznikl lidskou neopatrností a v extrémně suché lokalitě se rychle rozšířil. Vyloučil ale, že by za to mohla bezzásahová území napadená kůrovcem.

Zároveň upozorňuje, že bude nutné měnit ráz krajiny v Česku. „V první řadě musíme změnit zákony, které se promítají do toho, jak ji spravujeme,“ popisuje.

Od neděle sledujeme zápas hasičů s požárem, který se šířil Českým Švýcarskem. Není to ale poprvé, co v této lokalitě hoří. Před šestnácti lety plameny zasáhly les u Jetřichovic, oheň nakonec zničil 25 hektarů lesa. Tehdy o něm média mluvila jako o největším požáru v parku za třicet let.

S menším požárem dokonce hasiči bojovali i vloni, zničeny byly čtyři hektary porostu. Žádný z nich se ale nerozšířil tolik jako ten letošní. „Je to bezpochyby tím, že je takové sucho,“ říká přírodovědec z České geologické služby a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Jakub Hruška.

V Českém Švýcarsku podle něj požáry vznikají častěji, jelikož se tam jednak vyskytují zejména jehličnany a zároveň je lokalita pro hasiče špatně dostupná kvůli pískovcovým útvarům.

„Na pískovcích jsou písčité půdy, které velmi rychle vysychají. Nedrží vodu. Ten kraj je náchylný k tomu, že uschne rychleji než jiné kouty České republiky,“ popisuje.

Přírodovědec si ale zároveň nemyslí, že by se oheň šířil tak rychle kvůli lokalitám, které zničil kůrovec a ve kterých se národní park rozhodl nezasahovat. „Požár nevznikl v bezzásahové zóně. Naopak vznikl tam, kde se zasahovalo, a to je blízko lidských sídel. Na 99,99 % požár vznikl nějakou lidskou neopatrností,“ domnívá se.

Foto: Hasičský záchranný sbor ČR +9

Požár jako následek změn klimatu

Klimatické změny pak sucho v této části země ještě umocňují. „Od roku 1961 do roku 2021 se u nás oteplilo v průměru o celé 2 °C. Přitom množství srážek je neustále stejné. Dochází tedy k daleko většímu odparu. A znamená to, že celá krajina mnohem víc vysychá, než vysychala dřív,“ vysvětluje Hruška.

Foto: Barbora Sochorová, Seznam Zprávy Přírodovědec Jakub Hruška.

Požár během tohoto týdne přeskočil i do Německa. Místní ekologové dokonce vyzvali saskou vládu, aby změnila klimatickou politiku. Například by se podle nich měl uplatňovat zákaz vstupu v noci nebo by se měl důrazněji požadovat zákaz rozdělávání ohně.

Podle Hrušky je ostatně nutné najít kompromis mezi cestovním ruchem a pokračující klimatickou krizí i na naší straně hranic, protože „nic víc dělat nemůžeme“.

„Místní podnikatelé by měli mít na zřeteli, že žijí z klenotu, který mají za barákem. A pokud po nějakou dobu třeba nebude možné plně park navštěvovat, měli by se s tím smířit,“ říká. Mimo to je podle něj důležité, aby se v Česku změnila skladba lesů z jednolitých, smrkových, na smíšené.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak je možné ochránit jehličnaté lesy, které lehčeji podlehnou ohni než ty listnaté, nebo jestli v Evropě či ve světě existuje národní park, ve kterém se povedlo vybalancovat vztah turistů a přírody. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

Editor a koeditor: Matěj Válek, Dominika Kubištová Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: archiv reportérů Seznam Zpráv Jana Nováka a Jaroslava Gavendy, ČT24