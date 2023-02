Postav načerno, zaplať „odpustek“. Nešvar zhoršil následky zemětřesení

Co nejvíce v prvních dnech po katastrofě schází?

Jak to teď vypadá v epicentru ve městě Gaziantep na turecko-syrské hranici a ve městě Adana?

Do zemětřesením zasaženého Turecka a Sýrie míří pomoc z celého světa. Stanice BBC s odkazem na turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) dokonce uvedla, že na místo dorazí 2600 lidí z 65 zemí světa. Mezi nimi jsou i čeští hasiči.

U jedné z vyprošťovacích prací, konkrétně u sutin čtrnáctipatrového domu v Adaně, byl během úterního dopoledne také zpravodaj České televize Václav Černohorský . „Podle toho, co jsme mohli od záchranářů slyšet, tak mají ještě naději, že v troskách mohou být dva živí lidé,“ říká v podcastu 5:59.

Přímo na místě teď podle reportéra znějí obavy lidí o své blízké nebo známé, kteří jsou stále pod troskami. V některých případech je to ale i vztek, zdůrazňuje Černohorský. „Je to vztek na to, že ta pomoc podle nich nepřichází dostatečně rychle, že není dostatečně velká.“