Ukrajinská nobelistka: Když Rusko obsadí nějaké území, nezastaví se tam

Co zpomaluje vyšetřování takových případů?

Právě kvůli poslednímu zmíněnému Mezinárodní trestní soud v Haagu minulý týden vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou. Jak připomíná v úterní epizodě podcastu 5:59 expertka na mezinárodní právo Veronika Bílková, prokázání viny by v tomto případě mohlo být jednodušší než u jiných zločinů, ze kterých je Putin podezřelý. Dekrety, které umožňují snadnější adopci unesených dětí, totiž nesou jeho podpis.

„Je to úžasný první krok,“ říká Romancovová a připomíná, že zatknout prezidenta, na něhož je vydán zatykač, a postavit ho před soud není ve skutečnosti vůbec snadné: „Zatykač není totéž jako verdikt. Pokud se Putin nedostaví do Haagu, nikdo ho nemůže prohlásit za vinného.“

Nyní je tak podle ní nutné pracovat na tom, aby se případy dostaly před soud. A to nejen ten týkající se přímo Putina, ale i třeba zločiny ruských vojáků v Buči nebo Izjumu. „Musíme zločin pojmenovat, vést vyšetřování a uzavřít ho. Obvinit tyto lidi a shledat je vinnými, pokud to ukáží důkazy. Spravedlnost nám otevírá cestu k lepší budoucnosti,“ vysvětluje Romancovová.

