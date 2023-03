Zatykač na Putina. Gesto, nebo závažný krok?

Vydání zatykače na Vladimira Putina kvůli podezření z válečných zločinů vybudilo ruskou reakci. Moskva na oplátku zahájila stíhání soudců Mezinárodního trestního soudu v Haagu, do jehož hledáčku se Putin a jeho zmocněnkyně pro práva dětí dostali. Co bude po vydání zatykače na ruského prezidenta následovat? A s jakými kartami haagský soud zřejmě hraje?

Bezprecedentní. Takové hodnocení často zaznívá od chvíle, kdy Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu v pátek vydal mezinárodní zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovou-Bělovou. Soud jej zdůvodnil únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. Bylo to poprvé, kdy jakýkoliv soud vydal zatykač na lídra jednoho z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN.

Vládce Kremlu totiž zřejmě nebude riskovat cesty do zemí, které uznávají jurisdikci ICC. Ale i kdyby zariskoval, není záruka, že by daný stát ruského lídra skutečně zadržel. Třeba Jihoafrická republika nebo Jordánsko v minulosti nezatkly súdánského prezidenta Umara Bašíra, i když na něj zatykač platil.

„Ze strany Mezinárodního trestního soudu je to riskantní krok,“ říká proto o zatykači na Putina Bílková. Připouští, že v případě dopadení a odsouzení by se stal Putin „dosud největší rybou“. Jenže když se to nepodaří, bude to pro ICC velký neúspěch, kterým si možná „trochu podlomí větev“.