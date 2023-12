Vánoční zastavení: „Drží nás naděje a důvěra, že bude lépe a zla ubude“

Blíží se Štědrý den, a tak jsme se, navzdory tragickým událostem ze čtvrtečního odpoledne, i letos rozhodli naplnit tradici bilančních rozhovorů s trojicí našich spoluobčanů, jejichž příběhy nás už několik let inspirují a nabízejí zajímavou reflexi doby. I letos přinášíme zkušenosti a postřehy studentky, dobrovolnice a penzisty. Povídali jsme si s nimi ještě před střelbou na filozofické fakultě v Praze. Jaký byl rok 2023 jejich očima? A co čekají od toho příštího?

Studentku střední školy Sofii Serbákovou, která by světu přála hlavně život v pospolitosti a míru.

Také rád píše. Je autorem pětisetstránkové knihy o historii obce, ve které žije, a vyšlo mu i několik útlejších svazků. Do jednoho z nich napsal, že „život je krásný“. V poslední době na to prý často vzpomíná. „I přes ty problémy, těžkosti a nemoci, tak je to věta, která mě udržuje vyrovnaným člověkem,“ říká Antonín Hurych.