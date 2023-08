Veřejné stavby za soukromé peníze. Vláda chce napravit fiasko ze Zemanovy éry

Ministerstvo dopravy plánuje příští rok zprovoznit více než 113 kilometrů nových dálnic. V lokálním měřítku by to mohl být rekord. Šéf úřadu Martin Kupka chce v tempu pokračovat, musí však vyřešit financování. Spoléhat chce mimo jiné na úvěry, dluhopisy, ale také na soukromé investory.

Rozvoj těchto klíčových staveb by se měl zaplatit z několika zdrojů. Část peněz by měla přitéct ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ve kterém je letos rekordních 151 miliard korun. Další finance by si resort chtěl půjčit, ať už z běžných úvěrů nebo z Evropské investiční banky.

„Jsou to v podstatě stavby na dluh, pouze rozložené do mnohem delšího času. A pokud by jich bylo příliš, tak bychom nakonec za 10 let zjistili, že budeme splácet jen PPP projekty a nebudeme mít peníze na žádné stavby nových úseků nebo modernizace těch stávajících,“ říká novinář.